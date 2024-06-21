Мовиться про корейський, німецький та молдавські сценарії завершення війни. Про це Буданов сказав на онлайн-лекції для слухачів програми підготовки “Senior Executive Fellows” Школи управління імені Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.

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Буданов пояснив, чому в Україні неможливі подібні сценарії

Начальник ГУР МО наголосив, що під час лекції він висловив думки про нинішній світовий порядок, виклики й загрози для глобальної безпеки, породжені російсько-українською війною.

Буданов підкреслив, що у межах протистояння з агресивною Росією є прихильником нероздільного підходу сили й дипломатії.

Тут (в Україні – 24 Канал) неможливий ані корейський, ані молдовський, ані німецький сценарії – усе це не спрацює. Тут має поставитись крапка один раз і назавжди,

– сказав генерал.

Окрім того, він пояснив, що нині є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна Росії проти України – яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки.

"Або ми всі разом змусимо повернутись до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку", – сказав глава української розвідки.

Раніше, Кирило Буданов уже попереджав, що Росія може спробувати нав'язати Україні так званий "корейський" сценарій закінчення війни. Глава ГУР пояснив, що російський диктатор може спробувати нав'язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни, як раніше це призвело до розділення Північної та Південної Корей.