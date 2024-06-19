Ба більше, стало відомо, що Буданов також професійно займався плаванням. Зокрема, про це мовиться в оновленій біографії на офіційному сайті ГУР МО.

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Цікаві факти з біографії Буданова

Ні для кого не було таємницею, що Буданов має освіту військового. Спочатку він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, а згодом – Військово-дипломатичну академію імені Євгена Березняка.

Окрім того, він також навчався в Острозькій академії за спеціальністю "Політологія". Однак про одну з освіт Буданова раніше не було відомо. Так, у 2024 році голова ГУР МО закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу, де пройшов курс "Стратегічна архітектура".

Довідка. Як мовиться на офіційній сторінці КМБШ, на курсі "Стратегічна архітектура" студенти вивчають стратегічне й дизайн-мислення, а також моделюють бізнес-процеси, навчаються організаційній культурі, стратегічному лідерству тощо.

Але це не всі несподівані моменти з життєпису Буданова. Так, стало відомо, що очільник ГУР МО займався спортивним підводним плаванням та підводним орієнтуванням.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Буданов тричі отримував поранення в бою. Є кавалером ордена "За мужність", а у лютому 2024 року отримав звання "Герой України" та орден "Золота Зірка".

До слова, Буданов також володіє кількома іноземними мовами. Його вважають одним з найефективніших керівників української розвідки за всю історію.