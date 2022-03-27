Проковтнути всю Україну Путін точно не в силі

Глава розвідки зазначив, що російські військові зазнали невдачі під Києвом і не змогли повалити владу. Саме через це Путін змінює оперативні напрямки.

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Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки – це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України,

– сказав Буданов.

Він пояснив, що російський диктатор може спробувати нав'язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни.

"Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", – додав глава розвідки

Скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі

Буданов попередив, що російський ворог спробує об'єднати окуповані території в єдине квазідержавне утворення.

"Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні", – сказав бригадний генерал.

Разом з тим, за словами Буданова, українці чинять опір на всіх напрямках, що ускладнює реалізацію ворожого плану.

Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення – суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій – як вижити,

– резюмував керівник ГУР.

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