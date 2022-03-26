"Вільний Славутич, який загарбникам не підкорити"

Про ситуацію у Славутичі Зеленський висловився під час вечірнього звернення до українців. Свою промову президент розпочав саме з цього міста на Київщині.

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"Вільний народе вільної країни! Вільний Славутич, який загарбникам не підкорити. Сьогодні ми всі були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоєму протесті", – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що "всі разом сьогодні говорили окупантам одне – ідіть додому, поки ще можете ходити".

Глава держави зазначив, що окупанти зустріли опір мирних українців, які не хочуть бачити російських військових на рідній землі.