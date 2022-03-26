Перед тим жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони розгорнули великий державний прапор.

Важливо В оточеному Славутичі люди вийшли на мітинг за Україну

Люди йдуть до лікарні

Окупанти відкрили вогонь в повітря та стали кидати світло-шумові гранати у натовп.

Проте людей це не лякає, їх навпаки більшає. Мітингувальники почали рух до лікарні, яку захопили орки. Вони готові голими руками виганяти загарбників.

Росіяни вкрали мера

У Київській ОВА повідомили, що росіяни викрали мера Славутича Юрія Фомічева. Попри це, міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

Важливо – У Херсоні припинили працювати українські радіоканали в діапазоні FM: