Перед тим жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони розгорнули великий державний прапор.
Важливо В оточеному Славутичі люди вийшли на мітинг за Україну
Люди йдуть до лікарні
Окупанти відкрили вогонь в повітря та стали кидати світло-шумові гранати у натовп.
Проте людей це не лякає, їх навпаки більшає. Мітингувальники почали рух до лікарні, яку захопили орки. Вони готові голими руками виганяти загарбників.
Росіяни вкрали мера
У Київській ОВА повідомили, що росіяни викрали мера Славутича Юрія Фомічева. Попри це, міська рада у повному складі продовжує свою роботу.
Важливо – У Херсоні припинили працювати українські радіоканали в діапазоні FM: