Люди організували мирний протест 26 березня. У мережі опублікували патріотичні фото з акції.

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Хоч місто оточили ворожі війська, жителі не бояться виходити на мітинг. Вони разом розтягнули величезний український прапор і вигукують: "Слава Україні! Героям Слава!"

Тим часом у соцмережах повідомляють, що під містом стоїть колона танків та піхота. Вони нібито вже навіть у місті. Однак люди все одно протестують і не хочуть втікати.



Люди розгорнули стяг / Фото Славутицької міськради



Мітинг у Славутичі / Фото Славутицької міської ради

До слова, 25 березня міська влада закликала людей бути дуже обережними і не виходити з дому. Тому що в Славутичі працюють снайпери.

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