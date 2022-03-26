Міська рада продовжує свою роботу в повному складі. У Славутичі триває мирний мітинг на підтримку України.

Важливо На акції у Славутичі загинула людина, – ЗМІ

Мер виступив на мітингу

Фомічев вже вийшов до людей. Він наголосив, що до обіду окупанти покружляють, а після = повинні виїхати з міста геть. Мер сказав, що росіяни залишать один блокпост, і в Славутичі їх не буде.

Ми керуємо самі… Якщо комусь треба буде виїжджати за межі міста, ми узгодимо процедуру,

– додав Фомічев.

Він говорить, що треба комунікувати з окупантами, бо іншого варіанту нібито немає.

"У нас немає автоматів, кулеметів, гранатометів, танків. Ми маємо руки, серця та любов до України", – підсумував чиновник.

Протести у Славутичі

Жителі Славутича вийшли на проукраїнський мітинг із національною символікою. Вони розгорнули великий державний прапор. Окупанти стріляли у повітря та кидали світло-шумові гранати.

Загарбники пробрались у міську лікарню, мітингувальники попрямували туди. ЗМІ пишуть, що одна людина загинула.

До теми – Окупанти вторглися в Славутич і захопили міську лікарню: