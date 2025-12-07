Так відповів начальник Головного управління розвідки МО України для "Новини.LIVE", передає 24 Канал.

Що прогнозує Буданов?

Керівник ГУР Кирило Буданов уточнив свою думку про те, що "старий світ зруйнований". За його словами, Україна має два шляхи, а інші – не підійдуть.

Україна або стане частиною нового, або створить нове, інший варіант не підійде нікому,

– наголосив очільник розвідки.

Буданов також прокоментував слова політиків, які останнім часом стверджують, що мир в Україні нібито став як ніколи близьким. Начальник розвідки відповів коротко, що сподівається на це.

Нещодавні заяви щодо миру в Україні