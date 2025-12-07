Відповідь на запитання "РБК-Україна" дав начальник ГУР МО України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Чи може ГУР прослуховувати Кремль?

Очільника ГУР Буданова запитали, чи може українська розвідка перехоплювати розмови російських високопосадовців. Він відповів ствердно. За словами Буданова, це і є робота розвідки.

Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо,

– сказав Буданов.

Журналісти нагадують, що відповідь ГУР пролунала на тлі нібито "зливу" Україною у західні ЗМІ розмови радника Путіна Юрія Ушакова та представника Кирила Дмитрієва.

Що відомо про нещодавні "зливи" розмов Кремля?