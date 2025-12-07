Ответ на вопрос "РБК-Украина" дал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.
Может ли ГУР прослушивать Кремль?
Главу ГУР Буданова спросили, может ли украинская разведка перехватывать разговоры российских чиновников. Он ответил утвердительно. По словам Буданова, это и есть работа разведки.
Можем, да. Мы за это деньги получаем,
– сказал Буданов.
Журналисты напоминают, что ответ ГУР прозвучал на фоне якобы "слива" Украиной в западные СМИ разговора советника Путина Юрия Ушакова и представителя Кирилла Дмитриева.
Что известно о недавних "сливах" разговоров Кремля?
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США Стив Уиткофф обсуждал с советником Путина, как представить мирный план Дональду Трампу.
Тогда Ушаков предположил, что его разговор могли "слить" из-за того, что он пользуется WhatsApp.
В США обеспокоены из-за утечки беседы. Курт Волкер сказал 24 Каналу, отношение к России как к партнеру вызвало резкую реакцию.