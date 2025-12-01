Бывший Специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер в эфире 24 Канала отметил, что больше всего насторожило отношение к России как к партнеру. Он отметил, что в этих подходах Украина выглядела объектом, а не стороной, и именно поэтому реакция в Вашингтоне была такой резкой.
Как в Вашингтоне реагируют на утечку разговора Виткоффа?
В США отмечают, что наибольшее беспокойство вызвал не сам факт контакта Стива Виткоффа с представителем Кремля, а содержание их разговора. В частности, то, что он помогал российской стороне продумать, как подать Дональду Трампу их версию "мирного плана", и одновременно воспринимал Россию партнером, а Украину второстепенной.
Да, это действительно шокирующая новость, и люди в Вашингтоне очень резко отреагировали на это,
– отметил Курт Волкер.
После этого в США начали внимательно обсуждать первоначальный документ, который составили Кирилл Дмитриев и Стив Виткофф. По оценке Волкера, он был чрезвычайно односторонним и опасным для Украины, но после консультаций в Женеве стал значительно более сбалансированным.
Сам факт того, что он рассматривал Россию как партнера, а Украину – как объект для разделения, вызывает особенно резкую, негативную реакцию,
– подчеркнул американский дипломат.
Однако Волкер считает, что Россия все равно отвергнет обновленный вариант и потребует первоначальной версии. Западные партнеры зато ориентируются на прекращение войны, поэтому внимательнее следят за любыми попытками навязать Украине "планы", сформированные под влиянием Москвы.
Мирный план для Украины: последние новости
- 30 ноября в Майами состоялась встреча украинской и американской делегаций по мирному плану. Рустем Умеров и Марко Рубио назвали переговоры сложными, но конструктивными, а Дональд Трамп, несмотря на замечания по ситуации с коррупцией в Украине, говорил о "хороших шансах", что стороны смогут заключить соглашение.
- Владимир Зеленский после доклада Рустема Умерова заявил, что переговоры прошли конструктивно, но остались "непростые вещи", над которыми еще надо поработать. Президент отметил, что дальнейшие шаги будет определять после возвращения делегации и консультаций с европейскими партнерами.
- По данным Axios, в Майами стороны сосредоточились на территориальном блоке мирного плана, в частности на будущей линии контроля между Украиной и Россией. Пятичасовая встреча в узком формате была напряженной, но продуктивной; после нее Рустем Умеров доложил Владимиру Зеленскому, а следующим этапом должна стать поездка Стива Виткоффа в Москву.