Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что история с пленками открыла скрытые противоречия внутри команды Трампа. Он отметил, что дальнейшие детали могут оказаться значительно более важными, чем кажется сейчас.
Смотрите также "Удар в спину" от Китая: какая российская отрасль переживает глубочайший кризис
Кто мог слить пленки о мирном плане?
После появления записей в медиа внимание сосредоточилось на том, кто именно их обнародовал. В разговоре речь идет о двух звонках, которые объединяет советник Юрий Ушаков, а также о реакции американских конгрессменов. Вспоминают Марко Рубио, который публично дистанцировался от этой истории и резко воспринял присутствие Стива Уиткоффа рядом.
Я согласен с тем, что слили россияне. Я не исключаю, что это уже борьба внутри российской власти,
– сказал Тарас Загородний.
Участие Ушакова в обеих записях он связывает с конфликтами в российском руководстве. Различные группы пытаются усилить свое влияние на Владимира Путина и используют такие истории как инструмент давления друг на друга.
"Пленки Виткоффа" что известно о сливе: После появления пленок в медиа стало известно, что в октябре Стив Уиткофф имел короткий разговор с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. В записи он советовал, как российская сторона может выйти на контакт с Дональдом Трампом и когда это сделать. Уиткофф предлагал, чтобы Путин позвонил Трампу до запланированной встречи американского президента с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В разговоре также звучали идеи возможных параметров будущего соглашения, которые связывали с проектом мирного плана на 28 пунктов.
Скандал с пленками совпал с активизацией различных групп в российской верхушке. С одной стороны, есть "старая гвардия" вроде Сергея Лаврова и Юрия Ушакова, с другой – фигуры, связанные с Кириллом Дмитриевым. Все они стремятся контролировать выход на Путина и переговорное направление.
Загородний сравнил это с сериалом "17 мгновений весны", где разные группы в окружении Гитлера сталкивали между собой. Лавров снова появляется в публичном поле и защищает позиции своего крыла, что показывает соревнование за влияние в ближайшем кругу российского руководства.
Реакция команды Трампа на обнародованные разговоры
Пленки создали для Дональда Трампа сложную ситуацию, потому что показали посторонние советы по переговорам. В записях звучит идея, что с ним можно говорить через похвалу за якобы умение заканчивать войны и заключать сделки. Упоминаются контакты с Кириллом Дмитриевым, которые связывают с будущими разговорами между Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Также возникают подозрения, что российские агенты могли получить доступ к окружению Трампа. Это неприятная ситуация для Соединенных Штатов, когда непонятно, кто и для чего пытается влиять на позицию американского лидера.
Зачем Россия продвигала мирный план на 28 пунктов
В разговорах Дмитриева речь идет о плане, который Соединенные Штаты должны были бы подать как свой. Среди пунктов были ограничения украинской армии и возможные договоренности по Донбассу, что должно было вызвать споры внутри Украины. Все это подали как якобы единственный шанс избежать худшего развития событий.
Все эти так называемые 28 пунктов этого плана – это задача обрушить Украину, чтобы мы здесь сами себя съели,
– подчеркнул Тарас Загородний.
Давление строили на страхе и ощущении нехватки времени, когда предлагали быстро подписать соглашение. После того как украинская сторона привлекла к обсуждению европейцев и затянула процесс, стало видно, что ожидаемый эффект не сработал. В Украине не произошло внутреннего взрыва, а удары по территории России продолжаются.
Что известно о "пленках Уиткоффа" и переговорах с россиянами
- Запись разговора спецпосланника США Стива Уиткоффа с россиянами показала его зависимость от влияния Москвы и нежелание продвигать выгодный Украине вариант мирного плана.
- "Слитый" разговор рассматривают как попытку устранить Уиткоффа из процесса и ударить по команде Дональда Трампа.
- Записи, которые получили название Witi-Leaks, свидетельствуют, что Уиткофф фактически подсказывал россиянам, как влиять на Трампа. СМИ допускают, что утечка может быть выгодной США, России и Украине и могла произойти из-за использования дипломатом незащищенной мобильной связи.