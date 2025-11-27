Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, подчеркнув, что для Стива Уиткоффа, который играет на стороне России, главное выслужиться перед Дональдом Трампом. Он демонстрирует, что определенные процессы, которые могут принести бенефиты президенту США.

Ткачук отметил, что главный бенефит для Трампа в этом контексте – окончание российско-украинской войны – любыми методами.

Однако это не может соответствовать сегодня интересам Украины. Мы работаем, чтобы доказать, что не пойдем на требования российской стороны. Понимание этого есть даже во правящей Республиканской партии,

– подчеркнул политолог.

В то же время мирный план из 28 пунктов, что был предложен США, после переговоров украинской и американской делегаций претерпел изменения.

Были хорошие заявления Марко Рубио и Андрея Ермака, которые нашли точки соприкосновения, несмотря на те "сливы", которые появлялись в СМИ. Был напряженный разговор, однако его удалось перевести в рациональную и прагматичную плоскость. Это указывает на правильность действий в этом смысле Украины и США,

– объяснил майор ВСУ.

Эта правильность действий Киева, по мнению Ткачука, заключается в том, что он не может сразу ставить резкие требования к Соединенным Штатам. Трамп воспринимает такие движения крайне негативно. Необходимо действовать вместе с США на одной стороне и пытаться подыгрывать им, в частности, в их начинаниях – нравится это Украине или нет.

"Сейчас важен вопрос, как россияне воспримут откат от мирного плана Трампа из 28 пунктов. Они сегодня имеют определенные преимущества на поле боя, хотя их продвижения не соответствуют ресурсам, которые они тратят. А это десятки, сотни тысяч жизней российских солдат", – подчеркнул военный.

К слову. Общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что разговор Уиткоффа с россиянами "слили" американские спецслужбы, которые настроены против Трампа.

Однако взятие тех или иных населенных пунктов, продвижения в том или ином направлении хватает Владимиру Путину для того, чтобы давить на США по получению максимальных уступок от Украины. Ключевой среди которых, по мнению майора ВСУ, является территориальные вопросы. А они являются "красной линией" для Украины.

Россияне это осознают и ставят завышенные ожидания и максимальные требования. Поэтому это нужно рассматривать как оттягивание санкционного воздействия США на Россию путем затягивания мирных переговоров,

– пояснил Андрей Ткачук.

Именно поэтому россияне использовали влияние Стива Уиткоффа на переговоры для того, чтобы затягивать мирный процесс. Это позволяет им откладывать введение санкций. Потому что на сегодня удары по российским НПЗ и энергетике, санкционная политика, процесс по использованию российских замороженных активов наносят удар по экономике страны-агрессора.

