Война оставляет раны в земле. Часть угроз скрыта под ней и может причинить беду местным. Взрывоопасные остатки войны помогает ликвидировать The HALO Trust – крупнейшая организация по гуманитарному разминированию в мире, которая была основана в 1988 году после советского вторжения в Афганистан.

Свою деятельность в Украине The HALO Trust начала еще в 2015 году. Тогда эта организация помогала обезвреживать мины и взрывоопасные предметы на территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас же ее команда работает в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях. Как удается предотвращать человеческие жертвы благодаря очистке земли от мин и неразорвавшихся боеприпасов – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Проблема почти на века: сколько лет понадобится на разминирование Украины

Какие угрозы скрываются в землях Харьковщины?

Харьковщина постоянно страдает от вражеских обстрелов. Противник не жалеет боеприпасов, уничтожая все вокруг. Конечно же, часть взрывоопасных предметов остается в земле.

Менеджер по операционной поддержке HALO Ukraine Валерия Шумская рассказала, что здесь наталкиваются на различные боеприпасы – от противопехотных мин и до противотанковых мин и кассетных суббоеприпасов.

С конца 2022 года группы этой организации обнаружили около 22 миллионов квадратных метров опасных территорий, из которых уже разминировали около 2 миллионов квадратных метров.

Как разминируют поля с помощью техники?

Как рассказал руководитель операционного направления механического разминирования HALO Ukraine Леонид Бардаков, механическое разминирование используется тогда, когда группы ручного разминирования по определенным причинам не могут этого делать.

Во-первых, это минерализация почвы, когда детекторы не могут распознать сигналы. Во-вторых, когда есть такие условия, что деминер не может работать в устойчивой позиции. С начала деятельности в Харьковской области с помощью механических средств разминировали более 15 участков, 12 из них – военные позиции.

Кстати Украинские саперы начали использовать новейшую разработку для безопасного разминирования

По его словам, самая простая военная позиция – это обычно траншея или яма и с обеих сторон брустверы. Конечно, на такой позиции группы ручного разминирования работать не могут. Поэтому сначала с помощью экскаватора с дистанционным управлением снимают брустверы. Затем применяется такой метод разминирования – просеивания. В частности, с помощью специальных ковшей просеивают брустверы.

Затем мы снимаем 30 сантиметров земли под брустверами. А также ее просеиваем. Затем обрабатываем с перекрытием в глубину стенки блиндажа или окопа тоже на 30 сантиметров,

– отметил Леонид Бардаков.

После этого, если там не находят больше ничего – позиция считается разминированной.

Как обезвреживают боеприпасы?

Руководитель группы уничтожения взрывоопасных предметов HALO Ukraine Михаил Березка отметил, что опасный боеприпас, например, танковый артиллерийский снаряд обезвреживают на полигоне.

Он осколочно-фугасный, 125 миллиметров. В нем содержится около 3 килограммов взрывчатого вещества. Это очень опасно. Примерно за 10 дней работы мы уничтожаем около 30 – 40 взрывоопасных предметов,

– рассказал Михаил Березка.

Для обезвреживания взрывоопасного предмета роют яму, в которую его кладут. Сверху проводят защитные работы, где разместят мешки с песком. Так осколки останутся на месте, а не разлетятся вокруг.

Какова ситуация с разминированием на Черниговщине?

Силы обороны полностью освободили Черниговщину от российских войск в начале апреля 2022 года. Однако здесь все еще опасно. Поэтому шаг за шагом территорию очищают.

По словам руководителя операционного направления HALO Ukraine Никиты Крыжановского, за период работ HALO Trust в Черниговской области обнаружили около 2500 взрывоопасных предметов. То есть можно сказать, что уже удалось спасти около 2500 жизней.

Мы сдали уже гражданскому населению около 22 участков, которые разминировали. И теперь люди могут возвращаться на эти участки и заниматься своим сельским хозяйством или ходить в лес по грибы,

– сказал Никита Крыжановский.

В Черниговской области работает около 10 команд ручного разминирования, в каждой из которых по 9 человек. Также есть около 5 команд механической поддержки. Они разминируют не вручную, а с помощью роботов и машин.

Как обнаруживают мины?

Все начинается с разведки. Аналитик изображений HALO Ukraine Александр Терещенко отметил, что для этого располагают оптический датчик фирмы DJI Zenmuse P1 с 50-миллиметровой линзой, которая позволяет с 45 – 50 метров получать разрешение от 4 до 5 миллиметров на 1 пиксель. То есть можно очень хорошо рассмотреть, насыпь это или выемка.

Если когда-то в поле ехала российская Мста-С, то даже видим следы от гусеницы. Можем померить расстояния и сделать вывод, что там шла артиллерийская система,

– отметил Александр Терещенко.

В конце формируют карту, которая является отчетом и результатом работы с отметками, что именно было найдено на конкретной территории.

Пилот дрона HALO Ukraine Сергей Пашолок заметил, что организация не дает какой-то 100% достоверности. Многое зависит от местности: если очень сложная ситуация, например, высокая растительность, то трудно что-то увидеть без деминера.

Как работают деминеры?

Деминеры рискуют своей жизнью, чтобы очистить участок от взрывоопасных предметов. Прежде чем начать работу, они проходят специальное обучение – и только тогда работают.

Деминер Halo Ukraine Екатерина Вечканова поделилась, что сначала колебалась, думала, что не справится. Однако все же решила попробовать: прошла обучение, сдала экзамены и начала работать.

Очень люблю леса. Люблю там гулять. По красивым городам ходить не очень интересно. А вот лес, эти запахи – очень круто,

– отметила Екатерина Вечканова.

Она добавила, что их пара деминеров работает с Minelab F3 с желтой насадкой. Ее носят за 10 – 15 сантиметров от поверхности почвы. Если есть сигнал, то осторожно его раскрывают щеточкой, чтобы посмотреть, взрывоопасный предмет там или нет.

Читайте также Сила не имеет пола: как женщины разминируют Украину

На Черниговщине также применяют технику. Она первой идет в бой с взрывоопасными угрозами.

Руководитель операционного направления HALO Ukraine Никита Крыжановский рассказал, в частности, об использовании итальянской машины, с помощью которой устраняют угрозу растяжек. Уже потом группы ручного разминирования дополнительно проходят рабочими линиями и разминируют уже с помощью детекторов.

Кто работает в организации HALO Ukraine?

В HALO Trust приходят люди из самых разных профессиональных сфер – от учителей и до айтишников и полицейских.

Сапер механического разминирования HALO Ukraine Марко Лапко рассказал, что занимался фермерским хозяйством вместе с братом с 2005 года. Конечно же, он столкнулся с проблемой заминирования сельскохозяйственных угодий.

На поле, где мы выращивали озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, есть посадка, где находились российские войска в 2022 году. Очень много они после себя оставили растяжек, блиндажей, окопов. Это также побудило к тому, чтобы заняться именно противоминной деятельностью и помогать восстанавливать нашу родную Украину,

– объяснил Марко Лапко.

Он добавил, что сначала на свой страх и риск просто взяли металлоискатель, посмотрели видео в интернете, как нужно делать, после чего сделали себе первый проход.

Теперь Марко Лапко уже специально обучен, как проводить разминирование. И он понимает, что нельзя было поступать так, как делал раньше.

Деминер Татьяна Шейко попала в HALO Ukraine, потому что искала новую работу. Потом это дело ее очень захватило.

Заминированной земли действительно много. Я поняла, что я нужна, что это мое призвание. Мне очень интересно выявлять взрывоопасные предметы,

– сказала Татьяна Шейко.

Сначала ее родители были против и отговаривали. Однако Татьяна смогла до них достучаться, отметив, что сама решает, как ей лучше. Теперь ее поддерживают и родители, и дочь.

Она добавила, что сапер разминирования – это не просто профессия. Это – способ защищать, восстанавливать и возвращать безопасность. И Татьяна Шейко стремится, чтобы каждый украинец чувствовал под своими ногами безопасную землю.