Про це він розповів у коментарі для російського видання "Комерсант" у середу, 26 листопада, передає 24 Канал.

Як міг статися витік розмови Ушакова з Віткоффом?

За словами Ушакова, саме використання WhatsApp могло спричинити витік інформації з його розмов з Віткоффом.

Так, контакти відбуваються через закритий зв’язок, де витоків практично немає, якщо хтось спеціально цього не допускає. Але інколи бувають розмови через WhatsApp, які, можливо, хтось може перехопити. Малоймовірно, що витік стався з боку учасників розмови, – пояснив він.

Як зазначає "Настоящее время", російський режим заблокував дзвінки через WhatsApp і продовжує обмежувати доступ до застосунку з серпня. Ймовірно, для здійснення дзвінків Ушаков використував VPN.

Віткофф через Ушакова міг давати поради Путіну