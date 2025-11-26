Про це він розповів у коментарі для російського видання "Комерсант" у середу, 26 листопада, передає 24 Канал.
Як міг статися витік розмови Ушакова з Віткоффом?
За словами Ушакова, саме використання WhatsApp могло спричинити витік інформації з його розмов з Віткоффом.
Так, контакти відбуваються через закритий зв’язок, де витоків практично немає, якщо хтось спеціально цього не допускає. Але інколи бувають розмови через WhatsApp, які, можливо, хтось може перехопити. Малоймовірно, що витік стався з боку учасників розмови, – пояснив він.
Як зазначає "Настоящее время", російський режим заблокував дзвінки через WhatsApp і продовжує обмежувати доступ до застосунку з серпня. Ймовірно, для здійснення дзвінків Ушаков використував VPN.
Віткофф через Ушакова міг давати поради Путіну
Спецпосланець США Стів Віткофф обговорював з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, як представити мирний план Трампу.
Віткофф радив, щоб Путін поговорив з Трампом і привітав його з мирною угодою в Газі перед візитом Зеленського до Вашингтона.