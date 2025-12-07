Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що чим більше США тиснутимуть на Європу, тим більше там цінуватимуть Україну. Все тому, що лише наша держава може забезпечити захист для європейців.

Що гарантуватиме безпеку Україні?

Тарас Загородній зазначив, що у Європи є альтернатива американському військовопромисловому комплексу. Мовиться про український досвід ведення війни та розробки й напрацювання у сфері виробництва зброї. Однак для цього від європейців необхідне стабільне фінансування.

Проте Європа часто показує свою слабкість, що, ймовірно, мотивує Росією до посилення агресії.

Путін розуміє, що вони (європейці – 24 Канал) не спроможні реагувати, тому використовує це як шантаж. Але, попри все, Україна – джокер для Європи. Тому ми повинні розуміти свою силу і не применшувати значення нашої країни,

– сказав політолог.

Загородній вважає, що лише наша держава може захистити Європу від загроз з боку Росії.

Однак, щоб це було можливо, необхідно надати Україні всі ресурси, щоб наші військові використовували їх для поставлення Росії.

Це також буде і гарантією безпеки для нашої держави, якщо Сили оборони матимуть достатньо систем протиповітряної оборони, літаків та іншої зброї, аби не дати Кремлю загострювати ситуацію і бойові дії.

Які дії Європи щодо підтримки України?