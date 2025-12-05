Європейці публічно хвалили й підтримували нову ініціативу команди Дональда Трампа, проте ця розмова показує, що вони не довіряють американським перемовникам – Стіву Віткоффу та Джарету Кушнеру. Тому президент Франції Емманюель Макрон поїхав до Китаю з цікавою пропозицією. Спеціально для 24 Каналу політологи проаналізували раптову появу "зливів", оцінили ризик зради з боку США, а також пояснили, чим важлива зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна.

Цікаво Все могла змінити таємна зустріч: як Китай зламав хід перемовин Путіна з посланцями Трампа

Хто зливає розмови європейських лідерів?

На думку політолога Олега Лісного, будь-які "зливи" розмов – це інформаційні кампанії, які ведуть в досить агресивний спосіб. Насправді якщо послухати "злив" розмови європейських лідерів з Володимиром Зеленським, то нічого нового там немає.

Зеленський і європейці прекрасно бачать, що Сполучені Штати не приховували своє бажання та плани про те, що вони хочуть тихо відійти в сторону і займатися виключно американськими справами. Максимум – це воювати з Китаєм,

– мовив Лісний.

Однак через таку політику адміністрація Трампа видається досить непослідовною, оскільки в протистоянні з Китаєм сам на сам американці в найкращому випадку матимуть великі проблеми, адже їм ніколи не вдасться перетягнути Росію на свій бік.

"Зливи" – це елемент тиску та створення інформаційних приводів. Зараз люди більше чекають "зливів" про те, що відбувалося насправді, а не те, що вийдуть і скажуть політики.

Це технологія, оскільки здебільшого в інформаційне поле вкидають той настрій і новини, які могли взагалі не мати під собою підґрунтя. Проте вони вигідні для сьогоднішнього моменту, щоб розвивати ту чи іншу переговорну лінію або лінію тиску.

Я вже давно скептично ставлюся до цих "зливів", оскільки, як показала практика, більша частина з них не мала нічого спільного з реальністю, але на момент оприлюднення виконала свою функцію,

– додав політолог.

Він припустив, що це могли бути зливи і європейців. Проте тоді це демонструє інфантильний підхід, адже вкидається інформація, щоб превентивно повпливати на деструктивну позицію Сполучених Штатів.

Тобто Європа намагається звинуватити у всьому Сполучені Штати та прикриває свою нерішучість. Водночас європейці мають інструменти, щоб показати свою дієвість Сполученим Штатам.

Про "злив" розмови Зеленського з європейцями: дивіться відео

Чи можуть США зрадити Україну?

Лідери європейських країн висловлюють недовіру мирним ініціативам США. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважають, що є ризик заради України та Європи з боку США.

Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький не вірить в те, що буде якась тотальна зрада, адже немає таких передумов. Протягом останніх двох місяців нічого кардинального не змінилося. Україна не перебуває в такому жалюгідному стані, щоб нас зрадили.

Періодично з'являються повідомлення про те, що США зупинять постачання зброї та передачу розвідданих. У такий спосіб команда Трампа намагається тиснути на Україну, але постачання озброєння продовжується.

Зверніть увагу! Видання The Atlantic зі слів генерального інспектора Бундесверу Крістіана Фройдинга повідомило, що США нібито зупинили постачання певних видів зброї в Україну без попередження.

До того ж якщо адміністрація президента США зупинить постачання, то компанії, які, до речі, фінансували передвиборчу кампанію Дональда Трампа, просто з'їдять його, тому що вони втратять десятки мільярдів доларів.

Не припиниться постачання. Уявляєте собі цей ґвалт, якщо Україні припинять постачати ракети ППО до систем Patriot. Європа також підніметься. Я впевнений, що вони скажуть своє слово,

– зауважив Городницький.

Навіть виборці Трампа не зрозуміють цього. Варто зрозуміти, що президент США не може вийти з цієї війни й покинути Україну. Він настільки залучився, що зараз у нього немає вибору. Він у патовій ситуації, і єдиний правильний шлях – добити Росію.

Важливо! У Зеленського відповіли, чи можуть США припинити продаж зброї Україні

Однак Трамп не хоче цього усвідомлювати й продовжує тиснути на основний план, який полягає у підтримці Росії, щоб Москва разом з Вашингтоном боролися проти Китаю тощо. Це головний план, а всі інші, зокрема Україна – другорядні.

Про ймовірність зради з боку американців: дивіться відео

Європа починає діяти на випередження

Президент Франції Емманюель Макрон поїхав у Китай та закликав Сі Цзіньпіня підтримати мораторій на удари по критичній інфраструктурі України взимку.

Політолог Олег Саакян зазначив, що це активізація вже європейсько-китайського треку ініціатив щодо російсько-української війни. Відповідь Трампу на його сепаратний процес з Росією.

Франція грає в те, що Москва хотіла б такий мораторій в обидва боки. Вся аналітика показує, що Росії він буде вигідніший. Звісно, не без того, що він вигідний Україні, але російські зусилля були спрямовані на те, щоб максимально знищити українську енергетичну інфраструктуру.

Україна ще тільки почала дотягуватись до всього, що хотіла, а Росія вже дотягнулася. За моїми припущеннями, дивлячись на динаміку, приблизно в другій половині грудня, ми вийдемо в ситуацію, коли Росія знищить все, куди могла дотягнутися, і після цього, я думаю, Путін буде закидати Трампу ідею про енергетичне перемир'я,

– припустив Саакян.

За його словами, у Франції проаналізували цю ситуацію та зрозуміли, що відкриється вікно можливостей для того, щоб Росія могла на це погодитись, бо це буде в інтересах Кремля і, ймовірно, він готовий запропонувати Штатам.

Макрон вирішив випередити та покласти цю карту перед Сі Цзіньпінем й дати цю можливість перемоги Китаю. Зараз Пекін може виступити таким патріархом процесу введення мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі для того, щоби Путін не зміг продати цього Трампу.

Про справжню мету візиту Макрона до Китаю: дивіться відео

Що європейці думають про "мирний план" США та переговори з Кремлем?