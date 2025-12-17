Європа вважає, що угода, вигідна Москві, ризикує спровокувати більш масштабну війну, яка може охопити весь континент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Щоб запобігти агресії: США і Європа створили пропозиції для допомоги Україні після війни, – NYT

Чому європейці підтримують Україну у війні?

У виданні зазначають, що Росія перебуває в положенні, що дозволяє вийти з мирних переговорів зі значно розширеними виробничими потужностями та з упевненістю в можливості перекроїти кордони силою. Окрім цього, країна-агресорка розглядає НАТО як слабку організацію.

Для Європи, як і для України, погана мирна угода, що залишає Київ слабким і вразливим, наразі гірша, ніж повна відсутність угоди,

– пише WSJ.

Там зазначають, що адміністрація Дональда Трампа хоче, щоб США і Європа досягли зближення з Москвою і "стратегічної стабільності у відносинах з Росією". Білий дім заявляє, що це нібито знизить ризик більш масштабної війни. Представники адміністрації Трампа також бачать потенційні можливості для бізнесу з Росією.

Однак Європа та Україна протилежної думки. Вони бачать у Росії довгострокову загрозу і вважають, що будь-яка довіра має бути заслужена і перевірена, а доти Москву необхідно стримувати.

Нещодавнє опитування 500 європейських фахівців з безпеки назвало припинення вогню, вигідне Росії в її війні проти України, одним із двох головних ризиків для Європейського союзу наступного року. Тоді як інший ризик – це гібридна війна або війна в "сірій зоні", яку, за словами багатьох чиновників, Росія вже веде проти Європи.

У резюме опитування йдеться, що наразі безпека ЄС перебуває під прямою загрозою мирної угоди, яка закріпить територіальні надбання для Москви, винагородить агресію і підірве довгострокову життєздатність України як суверенної демократичної держави.

"Російський мир" також сигналізуватиме про те, що ЄС не може формувати власне середовище безпеки або стримувати майбутні загрози з боку Росії.

Однак після двох днів переговорів у Берліні зараз починають вимальовуватися контури мирної угоди, яка може заспокоїти побоювання України та Європи. Штати більш твердо зобов'язалися забезпечити гарантії безпеки України з боку Європи, а Трамп пообіцяв домагатися підтримки ролі Вашингтона в Сенаті США.

Проте найбільша перешкода на шляху до включення України в мирну пропозицію США – контроль над територією – залишається невирішеною. Європейські лідери приєдналися до України, відхиливши заклик Білого дому до Києва вивести війська з добре укріпленого району, який він все ще контролює на Донбасі, побоюючись, що така поступка полегшить майбутнє російське вторгнення.

Окрім цього, у четвер, 18 грудня, лідери ЄС зберуться в Брюсселі, щоб вирішити, чи слід використовувати російські активи для фінансування кредиту Україні в розмірі 105 мільярдів доларів, призначеного для покриття двох третин бюджету Києва і військових потреб на наступні два роки.

Зазначається, що Трамп припинив майже всю фінансову підтримку України з боку США, тому рішення європейської влади має вирішальне значення.

Яна Кобзова, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин каже, що якщо війна затихне, ці кошти матимуть вирішальне значення для відновлення зруйнованої війною економіки та розв'язання постконфліктних проблем країни.

Якщо ж Путін відхилить угоду і продовжить вторгнення, ці гроші допоможуть зміцнити Україну.

Яку загрозу для Європи становить Росія?