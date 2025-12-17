Європейські посадовці вперше за кілька місяців позитивно оцінили взаємодію з американською переговорною командою. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

Шо напрацювали США та Європа?

За даними видання, американські і європейські посадовці понад 8 годин узгоджували безпекові документи під час переговорів із Володимиром Зеленським та українською делегацією в Берліні 14 і 15 грудня.

Зазначається, що у подібних обговореннях взяли участь керівництво та посадовці з питань національної безпеки з близько десятка європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії, а також Великої Британії.

Один із проєктів документа визначає загальні принципи безпеки. За словами американських і європейських посадовців, він передбачає зобов’язання, подібні до статті 5 НАТО, тобто взаємну допомогу у разі нападу.

Інша частина угоди, яку в США називають оперативним військовим документом, має конкретні механізми співпраці між американськими, європейськими та українськими силами, щоб стримати нову агресію Росії.

Хоч жоден з проєктів не був оприлюднений, але джерела видання вказують, що оперативний проєкт документа містить численні вказівки, які мають заспокоїти Україну в різних сценаріях можливого вторгнення Росії.

Один американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності, заявив, що документ є "дуже конкретним" щодо того, як запобігти подальшим вторгненням і покарати Росію, якщо вони відбудуться,

– ідеться у статті.

Чого намагаються домогтися?

За інформацією видання, пріоритетом, зокрема, є план формування мирної армії чисельністю близько 800 тисяч військових, добре оснащеної та підготовленої як сильний стримувальний чинник для Росії.

Як зазначено у спільній заяві лідерів 10 європейських країн та високопосадовців Європейського Союзу, створення таких збройних сил вимагатиме "постійної та значної підтримки" стосовно України.

За словами співрозмовника видання, документ містить "дуже конкретні" деталі щодо військової техніки, яка необхідна Україні. У проєкті документа також зазначені деталі щодо військових сил під керівництвом Європи.

Хоч посадовці поки відмовилися надати конкретні дані про те, які країни розмістять війська в Україні, проте нещодавно Володимир Зеленський заявив, що кілька країн пообіцяли це зробити в приватному порядку.

Радше за все такі війська будуть розташовані на заході України, якомога далі від лінії фронту, і, згідно з оприлюдненою інформацією, слугуватимуть додатковим засобом стримування можливої агресії з боку Росії.

Крім вищезгаданого, за даними NYT, документ також передбачає допомогу Сполучених Штатів у виявленні російських провокацій під "фальшивим прапором", які можуть стати приводом для відновлення війни.

Що цьому передувало?