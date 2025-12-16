Понад 30 європейських країн готові надати гарантії безпеки. Про це президент України повідомив 16 грудня під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає 24 Канал.
Що відомо про гарантії безпеки?
Зеленський зазначив, що до так званої "коаліції охочих" входять понад 30 країн, і кожна з них уже розуміє свою можливу роль – від надання розвідданих до участі у забезпеченні безпеки.
Водночас конкретні рішення щодо формату підтримки стануть відомі лише після припинення вогню та з урахуванням конституційних норм і рішень парламентів країн-учасниць.
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф додав, що 15 грудня в Німеччині європейські держави посилили безпекові гарантії для України, які можуть стати частиною переговорного процесу з Росією. Він наголосив, що участь нідерландських військових у безпекових силах можлива лише після відповідної парламентської процедури.
Візит Зеленського до Нідерландів: останні новини
Президент України прибув до Нідерландів з робочим візитом. Програма візиту включає участь у міжнародних заходах, виступи перед парламентом Нідерландів, зустрічі з європейськими лідерами, аудієнцію у короля Нідерландів та відвідання військового реабілітаційного центру.
Під час зустрічі з Маєю Санду обговорили напрями партнерства та узгодили подальші контакти. Також обговорили спільний шлях до членства України та Молдови в ЄС.