Понад 30 європейських країн готові надати гарантії безпеки. Про це президент України повідомив 16 грудня під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає 24 Канал.

Дивіться також Щоб вийти з глухого кута: WSJ розповіло, які гарантії безпеки США пропонують Україні

Що відомо про гарантії безпеки?

Зеленський зазначив, що до так званої "коаліції охочих" входять понад 30 країн, і кожна з них уже розуміє свою можливу роль – від надання розвідданих до участі у забезпеченні безпеки.

Водночас конкретні рішення щодо формату підтримки стануть відомі лише після припинення вогню та з урахуванням конституційних норм і рішень парламентів країн-учасниць.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф додав, що 15 грудня в Німеччині європейські держави посилили безпекові гарантії для України, які можуть стати частиною переговорного процесу з Росією. Він наголосив, що участь нідерландських військових у безпекових силах можлива лише після відповідної парламентської процедури.

Візит Зеленського до Нідерландів: останні новини