Утім, такі гарантії можливі без формального членства України в Альянсі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що США пропонують Україні?

Видання з посиланням на офіційних американських представників на переговорах у Берліні повідомляє, що США пообіцяли Україні захист від будь-якої агресії, щоб "вийти з глухого кута" у мирних перемовинах.

За даними WSJ, ідеться про гарантії, схожі на 5-ту статтю НАТО, які передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства нашої держави у відповідному блоці.

Згідно з оприлюдненою інформацією, такі безпекові гарантії матимуть юридичну силу й можуть бути схвалені Конгресом США.

Які гарантії безпеки розглядають союзники?

  • Politico повідомляло, що подібна пропозиція щодо гарантій містить прихований ультиматум, згідно з яким, або Київ погоджується зараз на наявні ідеї, або наступний варіант буде значно менш щедрим.

  • Британський прем'єр заявив, що Європа розробила план для посилення обороноздатності України. За потреби він передбачатиме присутність британських військових і техніки на українській території.

  • Загалом європейські лідери нещодавно представили план гарантій безпеки для України у разі укладення мирної угоди, включаючи підтримку ЗС, моніторинг припинення вогню, та економічну допомогу.