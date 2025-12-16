Утім, такі гарантії можливі без формального членства України в Альянсі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що США пропонують Україні?

Видання з посиланням на офіційних американських представників на переговорах у Берліні повідомляє, що США пообіцяли Україні захист від будь-якої агресії, щоб "вийти з глухого кута" у мирних перемовинах.

За даними WSJ, ідеться про гарантії, схожі на 5-ту статтю НАТО, які передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства нашої держави у відповідному блоці.

Згідно з оприлюдненою інформацією, такі безпекові гарантії матимуть юридичну силу й можуть бути схвалені Конгресом США.

Які гарантії безпеки розглядають союзники?