Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає 24 Канал із посиланням на APA.
Які гарантії безпеки пропонує "Коаліція охочих"?
Британський прем'єр розповів, що в рамках "Коаліції охочих" відбувалися як політичні консультації за участю лідерів країн, так і військове планування з командувачами.
Зокрема вони розробляли стратегії для забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, що посприяло б зміцненню оборонних спроможностей України.
За словами Стармера, у союзників вже є готові військові плани для всіх цих напрямів.
За потреби це передбачає й наземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого й тривалого миру,
– сказав Кір Стармер.
Зазначимо, що у четвер, 11 грудня, пройшло засідання "Коаліції рішучих", на якому обговорювали, зокрема, актуальні та довгострокові заходи щодо посилення гарантій безпеки для України. За підсумками обговорення Зеленський наголосив на важливості єдності Європи, США та України, а також підкреслив важливість допомоги з боку Вашингтона.
Які держави можуть розмістити свої війська в Україні?
Раніше Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн погодилися надати сили або ресурси для зміцнення безпеки України. Загалом 35 лідерів обговорюють політичні та військові пропозиції щодо гарантій безпеки для Києва.
Бельгія готова відправити свої війська до України після укладення мирної угоди з Росією для участі в міжнародній миротворчій місії. Міністр оборони Тео Франкен зазначив, що Брюссель уважно слідкує за ходом обговорень щодо мирних ініціатив та формату місії.
Німеччина ж інформувала, що наразі не готова відправляти миротворців, проте продовжує обговорювати інші гарантії безпеки. Водночас канцлер Фрідріх Мерц підкреслив, що мир не може бути досягнутий шляхом капітуляції України, оскільки це може спровокувати подальшу агресію Росії.