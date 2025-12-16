Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає 24 Канал із посиланням на APA.

Які гарантії безпеки пропонує "Коаліція охочих"?

Британський прем'єр розповів, що в рамках "Коаліції охочих" відбувалися як політичні консультації за участю лідерів країн, так і військове планування з командувачами.

Зокрема вони розробляли стратегії для забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, що посприяло б зміцненню оборонних спроможностей України.

За словами Стармера, у союзників вже є готові військові плани для всіх цих напрямів.

За потреби це передбачає й наземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого й тривалого миру,

– сказав Кір Стармер.

Зазначимо, що у четвер, 11 грудня, пройшло засідання "Коаліції рішучих", на якому обговорювали, зокрема, актуальні та довгострокові заходи щодо посилення гарантій безпеки для України. За підсумками обговорення Зеленський наголосив на важливості єдності Європи, США та України, а також підкреслив важливість допомоги з боку Вашингтона.

Які держави можуть розмістити свої війська в Україні?