Детальніше свою думку про це Мадяр висловив під час інтерв'ю для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Цікаво Угорщина готова відмовитись від блокування вступу України в ЄС, – Politico
Що відомо про пропозицію Мадяра?
Журналісти запитали угорського прем'єра про те, чи не є достатня кількість озброєння найбільш надійною гарантією безпеки для України.
У відповідь на це Петер Мадяр зауважив, що головною гарантією буде не зброя, а радше колективна політична воля провідних держав.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Я не вважаю, що зброя є гарантією безпеки. Гарантії безпеки може надати лише міжнародне співтовариство. Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль; це питання великих держав,
– висловився він.
Водночас Мадяр окреслив кілька напрямів, у яких Будапешт готовий долучитися до процесу врегулювання.
За його словами, Угорщина може надати дипломатичну та гуманітарну підтримку, а також розглядає можливість стати майданчиком для переговорів.
Ці заяви пролунали після його візиту до Берліна, де він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
Під час спільної пресконференції угорський прем'єр підтвердив, що навіть за нового уряду країна не планує постачати Україні зброю чи відправляти військових.
Які умови для співпраці з Україною раніше висував Мадяр?
Угорщина наполягає, щоб Україна виконала 11 вимог, пов'язаних із правами угорської національної меншини на Закарпатті. У Будапешті заявляють, що це є ключовою умовою для нормалізації двосторонніх відносин.
За словами Петера Мадяра, Угорщина очікує гарантій для близько 100 тисяч угорців в Україні, зокрема щодо освіти, використання мови в публічному житті та медіа, а також ширших мовних прав у регіонах їхнього проживання.
Окремо порушується питання політичного представництва та можливих змін у законодавстві. Будапешт також розраховує на продовження переговорів на рівні МЗС і потенційну зустріч лідерів двох держав після завершення технічних консультацій.
При цьому Петер Мадяр готовий до зустрічі із Володимиром Зеленським, щойно будуть досягнуті домовленості щодо нацменшин.