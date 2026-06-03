Подробнее свое мнение об этом Мадьяр высказал во время интервью для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Интересно Венгрия готова отказаться от блокирования вступления Украины в ЕС, – Politico

Что известно о предложении Мадьяра?

Журналисты спросили венгерского премьера о том, не является ли достаточное количество вооружения наиболее надежной гарантией безопасности для Украины.

В ответ на это Петер Мадьяр заметил, что главной гарантией будет не оружие, а скорее коллективная политическая воля ведущих государств.

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Я не считаю, что оружие является гарантией безопасности. Гарантии безопасности может предоставить только международное сообщество. Венгрия не может играть здесь решающую роль; это вопрос великих держав,

– высказался он.

В то же время Мадьяр очертил несколько направлений, в которых Будапешт готов присоединиться к процессу урегулирования.

По его словам, Венгрия может предоставить дипломатическую и гуманитарную поддержку, а также рассматривает возможность стать площадкой для переговоров.

Эти заявления прозвучали после его визита в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Во время совместной пресс-конференции венгерский премьер подтвердил, что даже при новом правительстве страна не планирует поставлять Украине оружие или отправлять военных.

Какие условия для сотрудничества с Украиной ранее выдвигал Мадьяр?

Венгрия настаивает, чтобы Украина выполнила 11 требований, связанных с правами венгерского национального меньшинства на Закарпатье. В Будапеште заявляют, что это является ключевым условием для нормализации двусторонних отношений.

По словам Петера Мадьяра, Венгрия ожидает гарантий для около 100 тысяч венгров в Украине, в частности по образованию, использования языка в публичной жизни и медиа, а также более широких языковых прав в регионах их проживания.

Отдельно поднимается вопрос политического представительства и возможных изменений в законодательстве. Будапешт также рассчитывает на продолжение переговоров на уровне МИД и потенциальную встречу лидеров двух государств после завершения технических консультаций.

При этом Петер Мадьяр готов к встрече с Владимиром Зеленским, как только будут достигнуты договоренности по нацменьшинствам.