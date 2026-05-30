Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Какие требования Венгрия выдвинула для Украины?

По его словам, речь идет о пакете предложений, который не является новым и обсуждается между сторонами уже длительное время. Будапешт настаивает, что украинская сторона должна согласиться с этими требованиями для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Мадьяр отметил, что Венгрия ожидает гарантий для примерно 100 тысяч венгров, проживающих в Украине, в частности о возможности использования родного языка в образовании, культурной жизни и государственном управлении. По словам венгерского премьера, между странами уже состоялось несколько раундов технических консультаций. После их завершения Будапешт рассчитывает на внесение изменений в украинское законодательство, а также на дальнейшие переговоры на уровне министров иностранных дел.

Среди ключевых требований Венгрии – изменения в образовательной сфере, в частности относительно языков обучения и возможности сдачи экзаменов на венгерском, а также расширение языковых прав в медиа, рекламе и сфере услуг в регионах компактного проживания общины. Отдельно Будапешт поднимает вопрос политического представительства, предлагая введение квот для венгерского меньшинства в Верховной Раде и местных органах власти. Также ранее обсуждались изменения административного устройства Закарпатья.

После завершения технических переговоров венгерская сторона рассчитывает на личную встречу премьер-министра с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая, по замыслу Будапешта, может состояться в венгроязычных районах Украины.

Напомним, новый премьер-министр Венгрии заявлял, что перед поддержкой старта официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС украинская власть должна расширить права венгерского национального меньшинства. По его словам, Будапешт готов согласиться на открытие первого переговорного кластера только при условии гарантирования этих прав в Украине. Мадьяр подчеркнул, что этот вопрос является принципиальным, поскольку касается соблюдения верховенства права и демократических стандартов.

Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что его страна не будет отправлять оружие и боевую технику "на российско-украинскую войну". Однако, Мадьяр отметил, что венгерские военные продолжат участвовать в миротворческой миссии НАТО в Косово и выполняют "отличную работу".