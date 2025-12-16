Також Зеленський відвідає військовий реабілітаційний центр. Про це журналістам 24 Каналу повідомили в Офісі президента.
Що відомо про візит Зеленського у Нідерланди?
У межах візиту до Нідерландів 16 грудня Володимир Зеленський проведе низку зустрічей і візьме участь у міжнародних заходах.
О 10:00 за місцевим часом запланована його зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, після чого о 10:30 глава держави виступить перед Палатою представників і Сенатом парламенту Нідерландів.
Далі відбудеться коротка зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, Маєю Санду та генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, а також їхня участь у Дипломатичній конференції високого рівня.
О 11:50 передбачені виступи учасників заходу. Окремо Президент України проведе переговори з прем'єр-міністром Нідерландів у форматі віч-на-віч, після яких о 13:00 лідери поспілкуються з пресою.
Програма візиту також включає аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Олександра та відвідання військового реабілітаційного центру Аарденбурґ.
Мирні переговори в Європі: останні новини
У понеділок 15 грудня Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та спецпосланцями США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Володимир Зеленський також обговорив з Дональдом Трампом мирний план. У розмові взяли участь європейські лідери.
Україна найближчим часом доопрацює документи для переговорів, після чого США проведуть консультації з Росією. Зеленський заявив, що зустріч у США відбудеться вже найближчим часом, можливо цими вихідними.