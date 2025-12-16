Также Зеленский посетит военный реабилитационный центр. Об этом журналистам 24 Канала сообщили в Офисе президента.
Что известно о визите Зеленского в Нидерланды?
В рамках визита в Нидерланды 16 декабря Владимир Зеленский проведет ряд встреч и примет участие в международных мероприятиях.
В 10:00 по местному времени запланирована его встреча с президентом Молдовы Майей Санду, после чего в 10:30 глава государства выступит перед Палатой представителей и Сенатом парламента Нидерландов.
Далее состоится короткая встреча Зеленского с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, Майей Санду и генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, а также их участие в Дипломатической конференции высокого уровня.
В 11:50 предусмотрены выступления участников мероприятия. Отдельно Президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Нидерландов в формате с глазу на глаз, после которых в 13:00 лидеры пообщаются с прессой.
Программа визита также включает аудиенцию у короля Нидерландов Виллема-Александра и посещение военного реабилитационного центра Аарденбург.
Мирные переговоры в Европе: последние новости
В понедельник 15 декабря Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по мирному урегулированию войны в Украине.
Владимир Зеленский также обсудил с Дональдом Трампом мирный план. В разговоре приняли участие европейские лидеры.
Украина в ближайшее время доработает документы для переговоров, после чего США проведут консультации с Россией. Зеленский заявил, что встреча в США состоится уже в ближайшее время, возможно в эти выходные.