Также Зеленский посетит военный реабилитационный центр. Об этом журналистам 24 Канала сообщили в Офисе президента.

Смотрите также Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о мирных инициативах

Что известно о визите Зеленского в Нидерланды?

В рамках визита в Нидерланды 16 декабря Владимир Зеленский проведет ряд встреч и примет участие в международных мероприятиях.

В 10:00 по местному времени запланирована его встреча с президентом Молдовы Майей Санду, после чего в 10:30 глава государства выступит перед Палатой представителей и Сенатом парламента Нидерландов.

Далее состоится короткая встреча Зеленского с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, Майей Санду и генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, а также их участие в Дипломатической конференции высокого уровня.

В 11:50 предусмотрены выступления участников мероприятия. Отдельно Президент Украины проведет переговоры с премьер-министром Нидерландов в формате с глазу на глаз, после которых в 13:00 лидеры пообщаются с прессой.

Программа визита также включает аудиенцию у короля Нидерландов Виллема-Александра и посещение военного реабилитационного центра Аарденбург.

Мирные переговоры в Европе: последние новости