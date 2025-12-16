О содержании разговора с Дональдом Трампом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, пишет 24 Канал.
О чем Зеленский говорил с Трампом?
По словам главы государства, в разговоре участвовали восемь европейских лидеров: канцлер Германии, премьеры Великобритании, Италии, Польши, президенты Франции и Финляндии, а также генсек НАТО и председатель Еврокомиссии.
Прежде всего состоялся бриф американской команды.
Зеленский общался от имени украинской стороны, в частности он поделился проработанными шагами и видением дальнейших действий мирного урегулирования войны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц представлял позицию своей страны.
Это было единство Соединенных Штатов, Европы и Украины,
– сказал президент Украины.
Владимир Зеленский также обозначил следующие этапы работы. Речь идет о доработке документов, консультации США с Россией, дальнейшие переговоры с президентом США и встречи украинских и американских команд в США в ближайшее время.
После этого будет определено, состоится ли встреча на уровне лидеров.
Как прошла встреча в Берлине?
В Германии 15 декабря прошла встреча с участием Зеленского, Фридриха Мерца и американских представителей Виткоффа и Кушнера.
Во время переговоров обсуждали форматы прекращения боевых действий, гарантии безопасности, демилитаризованную зону на Донбассе, а также вопрос выборов и возможного референдума по Донетчине.
По информации Sky News, переговоры прошли успешно, а Дональд Трамп выразил удовлетворение прогрессом.