Про зміст розмови з Дональдом Трампом Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, пише 24 Канал.

Про що Зеленський говорив із Трампом?

За словами глави держави, у розмові брали участь вісім європейських лідерів: канцлер Німеччини, прем'єри Великої Британії, Італії, Польщі, президенти Франції та Фінляндії, а також генсек НАТО і голова Єврокомісії.

Передусім відбувся бриф американської команди.

Зеленський спілкувався від імені української сторони, зокрема він поділився опрацьованими кроками та баченням подальших дій мирного врегулювання війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц представляв позицію своєї країни.

Це була єдність Сполучених Штатів, Європи та України,

– сказав президент України.

Володимир Зеленський також окреслив наступні етапи роботи. Йдеться про допрацювання документів, консультації США з Росією, подальші переговори з президентом США та зустрічі українських і американських команд у США найближчим часом.

Після цього буде визначено, чи відбудеться зустріч на рівні лідерів.

Як пройшла зустріч у Берліні?