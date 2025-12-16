Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяву президента.

Що сказав Зеленський про референдум щодо територій?

Представники медіа попросили Зеленського прокоментувати його заяву від 11 грудня. Тоді мовилося, що потребу в територіальних поступках росіянам визначатиме український народ на виборах чи референдумі.

"Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", – висловив тоді свою думку гарант.

Відповідаючи на запитання ЗМІ, Зеленський наголосив: про референдум поки не йдеться, бо це складне рішення. Таке саме складне і питання виборів.

Ми поки що пробуємо зробити все, щоб і без того непросте життя українців через війну не ускладнювати тими чи іншими рішеннями,

– пояснив він.

Чутливе питання виборів підняли в суспільстві після того, як його ініціювали США. 15 грудня Зеленський знову заявив партнерам, що готовий до виборів.

"Для того, щоб народ України був готовий (до виборів – 24 Канал), потрібна співпраця законодавців щодо змін у законах, але передусім найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна безпекова інфраструктура", – розповів президент.

Зеленський припустив, що треба припинити вогонь на 60 – 90 днів або на інший термін, щоб вибори були можливі. Якщо бойові дії продовжаться – Київ не згоден на проведення виборів.

А що говорив Зеленський про референдум раніше?