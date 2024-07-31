Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французькому Le Monde під час свого візиту на Волинь. Президент сказав, що не вважає референдум хорошим варіантом.

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Можливість референдуму щодо територій

Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій,

– сказав президент.

Проте Зеленський зазначає, що звільнення усіх території силою і зброєю "коштує багато часу і людських життів". Він переконаний, що домогтися повернення українських земель можна дипломатичним шляхом.

Також український лідер висловився про Другий саміт миру. За його словами, зараз більшість країн хоче бачити Росію на наступному заході – і Україна не може бути проти.