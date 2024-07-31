Об этом Зеленский рассказал в интервью французскому Le Monde во время своего визита на Волынь. Президент сказал, что не считает референдум хорошим вариантом.

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Возможность референдума по территориям

Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он захватит часть наших территорий,

– сказал президент.

Однако Зеленский отмечает, что освобождение всех территории силой и оружием "стоит много времени и человеческих жизней". Он убежден, что добиться возвращения украинских земель можно дипломатическим путем.

Также украинский лидер высказался о Втором саммите мира. По его словам, сейчас большинство стран хочет видеть Россию на следующем мероприятии – и Украина не может быть против.