Речь также шла о строительстве фортификаций. Глава государства лично ознакомился с работами на одном из опорных пунктов Волынской области. Президент осмотрел обустройство траншей, огневых сооружений и позиций, блиндажей.
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Усиление границы
Известно, что в совещании приняли участие представители военного руководства, Государственной пограничной службы, начальники Волынской, Житомирской, Ровенской, Киевской и Черниговской ОВА.
Глава ГНСУ Сергей Дейнеко доложил о защите границы, в частности о количестве привлеченных воинов, их способностях и вооружениях. Между тем, начальники ОВА проинформировали о ходе возведения фортификаций вдоль границы с Беларусью.
Зеленский заверил, что власть работает над усилением украинской границы.
Основное внимание – защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью. Продолжаем усиливать украинскую границу. Спасибо всем, кто работает ради защиты и прочности Украины,
– заявил президент.
Зеленський на Волыне / Фото Офис президента