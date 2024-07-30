Планы российских оккупантов довольно опасны для Сил обороны. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" рассказал 24 Каналу, на чем сейчас сосредоточены силы оккупационной армии на Покровском направлении.

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Активность россиян на Покровском направлении растет

По данным издания Reuters, российские войска с захватом села Лозоватское россияне приближаются к стратегическому маршруту поставки ВСУ на востоке Украины – трассы Покровск – Константиновка.

Генштаб также ежедневно отчитывается о большом количестве атак на Покровском направлении. Так, за сутки 29 июля оккупанты провели 52 атаки, которые отбили украинские военные.

Трасса 0504, которая связывает Покровск с Константиновкой и Часовым Яром, давно находится под огневым воздействием российских оккупантов. Там расстояние среднестатистического выстрела 120-миллиметрового миномета. Поэтому именно этот участок простреливается как ствольной артиллерией, так и минометами, даже противотанковыми ракетными комплексами. Угроза действительно является серьезной,

– отметил Александр Коваленко.

Какая ситуация на Покровском направлении / смотрите на карте

Россияне сейчас несколько затормозили свое движение у Воздвиженки, где им сложно проводить боевые действия. Основной ресурс оккупантов сосредоточен на дальнейшем продвижении по трассе 0511 – трассе, которая непосредственно ведет к Покровску, а также на обеспечении южного фланга по реке Волчья и Карловского водохранилища.

Они пока не закончили формирование своего плацдарма по левому берегу Волчьей и Карловского водохранилища. Им надо еще двигаться на запад от Уманского, двигаться в юго-западном направлении от Новоселовки Первой и, конечно, развивать движение в районе Яснобродовки,

– отметил военный обозреватель.

Коваленко добавил, что вдоль трассы 0511 россияне пытаются на юг и на север расширить фланги.

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