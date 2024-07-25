Украинское командование не подтверждало факт окружения, но заявляло о "напряженной и сложной" ситуации.

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Выход из окружения у Прогресса

Как отмечают аналитики, около 14:00 24 июля ряд наблюдательных пунктов 1 и 3 батальонов 31 ОМБр якобы попали в полное окружение. Личный состав сообщил командиру, что они будут прорываться с боем.

С помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, ребята из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из окружения в полном составе,

– указали в DeepState.

Мониторинговая группа указывает, что это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на несколько часов могла привести ко второму кольцу окружения.

Бойцы 31 ОМБр вышли из кольца возле Прогресса / DeepState

Все бойцы остались живы и продолжают сдерживать врага. Отмечается, что именно 31 и 47 ОМБр остаются на том участке главными столбами обороны.