Українське командування не підтверджувало факт оточення, але заявляло про "напружену та складну" ситуацію.

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Вихід з оточення біля Прогресу

Як зазначають аналітики, близько 14:00 24 липня низка спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр нібито потрапили в повне оточення. Особовий склад повідомив командира, що вони будуть прориватися з боєм.

З допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі,

– вказали у DeepState.

Моніторингова група вказує, що це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на кілька годин могла призвести до другого кільця оточення.

Бійці 31 ОМБр вийшли з кільця біля Прогресу / DeepState

Всі бійці залишилися живими та продовжують стримувати ворога. Зазначається, що саме 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони.