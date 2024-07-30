Плани російських окупантів доволі небезпечні для Сил оборони. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" розповів 24 Каналу, на чому зараз зосереджені сили окупаційної армії на Покровському напрямку.

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Активність росіян на Покровському напрямку зростає

За даними видання Reuters, російські війська з захопленням села Лозуватське росіяни наближаються до стратегічного маршруту постачання ЗСУ на сході України – траси Покровськ – Костянтинівка.

Генштаб також щоденно звітує про велику кількість атак на Покровському напрямку. Так, за добу 29 липня окупанти провели 52 атаки, які відбили українські військові.

Траса 0504, яка пов'язує Покровськ з Костянтинівкою та Часовим Яром, давно є під вогневим впливом російських окупантів. Там відстань середньостатистичного пострілу 120-міліметрового міномета. Тому саме ця ділянка прострілюється як ствольною артилерією, так і мінометами, навіть протитанковими ракетними комплексами. Загроза справді є серйозною,

– зауважив Олександр Коваленко.

Яка ситуація на Покровському напрямку / дивіться на карті

Росіяни зараз дещо загальмували свій рух біля Воздвиженки, де їм складно проводити бойові дії. Основний ресурс окупантів зосереджений на подальшому просуванні по трасі 0511 – трасі, яка безпосередньо веде до Покровська, а також на забезпеченні південного флангу по річці Вовча та Карлівського водосховища.

Вони поки що не закінчили формування свого плацдарму по лівому березі Вовчої та Карлівського водосховища. Їм треба ще рухатися на захід від Уманського, рухатися у південно-західному напрямку від Новоселівки Першої та, звісно, розвивати рух в районі Яснобродівки,

– зауважив військовий оглядач.

Коваленко додав, що вздовж траси 0511 росіяни намагаються на південь та на північ розширити фланги.

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