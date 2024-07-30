За останню добу відбулося 149 бойових зіткнень. Понад третина з них – на Покровському напрямку.

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Яка ситуація на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі

Загарбники атакували біля Новоосинового: дивіться на карті

Ворог активізувався біля Макіївки Луганської області: дивіться на карті

Напружена обстановка біля Спірного: дивіться на карті

Ситуація у напрямку Краматорська: дивіться на карті

Загарбники підкрадаються до Нью-Йорка і Торецька: дивіться на карті

Складна ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Яка обстановка на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Бої біля Водяного: дивіться на карті

Безуспішні атаки росіян у районі Малої Токмачки: дивіться на карті

Що відбувається на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, задіює для ударів fpv-дрони.