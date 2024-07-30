За останню добу відбулося 149 бойових зіткнень. Понад третина з них – на Покровському напрямку.
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Яка ситуація на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі
Загарбники атакували біля Новоосинового: дивіться на карті
Ворог активізувався біля Макіївки Луганської області: дивіться на карті
Напружена обстановка біля Спірного: дивіться на карті
Ситуація у напрямку Краматорська: дивіться на карті
Загарбники підкрадаються до Нью-Йорка і Торецька: дивіться на карті
Складна ситуація біля Покровська: дивіться на карті
Яка обстановка на Курахівському напрямку: дивіться на карті
Бої біля Водяного: дивіться на карті
Безуспішні атаки росіян у районі Малої Токмачки: дивіться на карті
Що відбувається на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, задіює для ударів fpv-дрони.