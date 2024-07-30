Загальна кількість безповоротних втрат російської армії у війни проти України складає 577 060 солдатів країни-агресорки. Крім того, українські захисники знищили сотні одиниць російської техніки.
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Які втрати Росії на 30 липня
Росія від 24 лютого 2022 року втратила:
- особового складу – близько 577 060 (+1060) осіб;
- танків – 8 381 (+25) од;
- бойових броньованих машин – 16 141 (+38) од;
- артилерійських систем – 16 056 (+46) од;
- РСЗВ – 1130 (+1) од;
- засобів ППО – 906 (+0) од;
- літаків – 363 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 832 (+27);
- крилатих ракет – 2406 (+1);
- кораблів /катерів – 28 (+0) од;
- підводних човнів – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 687 (+53) од;
- спеціальної техніки – 2696 (+6).
Втрати ворога станом на 30 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ