Общее количество безвозвратных потерь российской армии в войне против Украины составляет 577 060 солдат страны-агрессора. Кроме того, украинские защитники уничтожили сотни единиц российской техники.

Смотрите также Таврическая бригада разгромила российскую бронегруппу в Донецкой области: эпическое видео

Какие потери России на 30 июля

Россия с 24 февраля 2022 года потеряла:

личного состава – около 577 060 (+1060) человек;

танков – 8 381 (+25) ед;

боевых бронированных машин – 16 141 (+38) ед;

артиллерийских систем – 16 056 (+46) ед;

РСЗО – 1130 (+1) ед;

средств ПВО – 906 (+0) ед 906 (+0) ед;

самолетов – 363 (+0) ед;

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 832 (+27);

крылатых ракет – 2406 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0) ед;

подводных лодок – 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 21 687 (+53) ед;

специальной техники – 2696 (+6).

Потери врага по состоянию на 30 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ