Украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты с помощью мин и FPV-дронов. Вследствие этого, российские силы вынуждены были отступить.
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Как отражали атаку россиян в Донецкой области
В Донецкой области Таврическая бригада десантников успешно разгромила российскую наступательную бронегруппу. По сообщению 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оккупанты атаковали именно их позиции.
Как Таврическая бригада разбила бронегруппу россиян: смотрите видео
Российские войска выехали на штурм тремя боевыми машинами пехоты с десантом под прикрытием одного танка. Впрочем, российский танк сразу подорвался на минах, а одну из БМП с полным боекомплектом поразил украинский оператор FPV-дрона. Попадание в боекомплект вызвало детонацию, и машину разорвало на части.
Другие две бронемашины россиян остановили и поспешили покинуть поле боя. После этого украинские военные начали ликвидировать оккупантов из подбитых машин с помощью ударных дронов.
Была эффектная охота на оккупантов, успевших покинуть горящую технику, от наших операторов ударных дронов,
– рассказали десантники.
Заметим, что российское командование уже длительное время пытается захватить позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе села Константиновка и Парасковиевка.
Несмотря на постоянные атаки, десантники продолжают удерживать свои позиции вблизи села Константиновка, которое почти полностью разрушено в результате тяжелых боев.
Напомним, что за минувшие сутки российские войска недосчитались 1310 оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 576 тысяч человек.