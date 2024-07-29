С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигли 576 тысяч оккупантов. При этом в Генштабе отметили, что цифры ориентировочные, ведь интенсивность боев на фронте высокая.

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Потери врага на 29 июля

личного состава - около 576000 (+1310) человек,

танков – 8356 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 16103 (+8) ед,

артиллерийских систем – 16010 (+74) ед,

РСЗО – 1129 (+2) ед,

средства ПВО – 906 (+0) ед 906 (+0) ед,

самолетов – 363 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12805 (+39),

крылатые ракеты - 2406 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 21634 (+62) ед,

специальная техника – 2690 (+19).



Потери российской армии / Инфографика Генштаба