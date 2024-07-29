Российские телеграмм-каналы пишут, что в Томаровке Белгородской области России в ночь на 29 июля загорелась подстанция. Там отмечают, что это произошло якобы после атаки дронов, передает 24 Канал.

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Также дроны были в Воронежской области

В Белгородской области горела подстанция. Пишут, что атака якобы произошла после полуночи. Кроме этого, в самой Томаровке якобы выключали свет.

В Белгородской области горит подстанция: смотрите видео

Губернатор Воронежской области сообщил о сбитии дрона над регионом. Он отметил, что в результате его падения поврежден коммунальный объект. По информации российского губернатора, обошлось без пострадавших.

Кроме этого, губернатор Воронежской области России заявил, что он якобы держит ситуацию на контроле. В то же время случаи атак дронов, о которых заявляет сама Россия, учащаются.