Російські телеграм-канали пишуть, що у Томаровці Бєлгородської області Росії вночі проти 29 липня загорілась підстанція. Там зазначають, що це сталось нібито після атаки дронів, передає 24 Канал.

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Також дрони були у Воронезькій області

У Бєлгородській області палала підстанція. Пишуть, що атака нібито сталась після півночі. Крім цього, у самій Томаровці нібито виключали світло.

У Бєлгородській області горить підстанція: дивіться відео

Губернатор Воронезької області повідомив про збиття дрона над регіоном. Він зазначив, що внаслідок його падіння пошкоджено комунальний об'єкт. За інформацією російського губернатора, обійшлось без постраждалих.

Крім цього, губернатор Воронезької області Росії заявив, що він нібито тримає ситуацію на контролі. Водночас випадки атак дронів, про які заявляє сама Росія, частішають.