02:57, 28 липня

Колона урядових військ та союзних їм російських найманців була розгромлена в бою з туарегами на півночі Малі.

Розгром колони малійських військ підтвердив у розмові з AFP місцевий чиновник. За його словами, військові втратили вбитими не менше 17 осіб.

Колишній співробітник місії ООН у місті Кідаль на півночі Малі заявив агентству, що 15 вагнерівців було вбито або взято в полон після триденного бою.

Водночас учасник руху туарегів Мосса Аг Інзома повідомив, що йдеться про "багато десятків" убитих і взятих в полон найманців російської ПВК.