Ночью 28 июля российская армия снова атаковала Украину "Шахедами", а в Одессе работала противовоздушная оборона. О главных новостях с фронта, международной арены и других событиях дня – читайте в материале 24 Канала.
К теме Россияне продвигаются вперед в Донецкой области: в WP сказали, как им удалось перехватить инициативу
Одесская область – работа ПВО по разведывательному БПЛА.
В Мали повстанцы перерезали несколько десятков вагнеровцев из России
Колонна правительственных войск и союзных им российских наемников была разгромлена в бою с туарегами на севере Мали.
Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, военные потеряли убитыми не менее 17 человек.
Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 вагнеровцев были убиты или взяты в плен после трехдневного боя.
В то же время участник движения туарегов Мосса Аг Инзома сообщил, что речь идет о "многих десятках" убитых и взятых в плен наемников российской ЧВК.
Мелони поехала в Китай, чтобы обсудить Украину
Как пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, премьер Италии во время встречи с Си Цзиньпином и премьером Китая планирует обсудить войну России против Украины, а также войну в Секторе Газа.
В издании отмечают, что Мелони считает президента Китая важной заинтересованной стороной в войне. Премьер Италии, как говорят источники в ее окружении, склоняется к мнению, что хорошие отношения с Китаем положительно повлияют на геополитическую ситуацию, если Вашингтон под президентством Трампа сократит военную поддержку.