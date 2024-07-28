02:57, 28 июля

Колонна правительственных войск и союзных им российских наемников была разгромлена в бою с туарегами на севере Мали.

Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, военные потеряли убитыми не менее 17 человек.

Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 вагнеровцев были убиты или взяты в плен после трехдневного боя.

В то же время участник движения туарегов Мосса Аг Инзома сообщил, что речь идет о "многих десятках" убитых и взятых в плен наемников российской ЧВК.