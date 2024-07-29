Від початку повномасштабного вторгнення втрвти російської армії сягнули 576 тисяч окупантів. При цьому у Генштабі зауважили, що цифри орієнтовні, адже інтенсивність боїв на фронті висока.

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Втрати ворога на 29 липня

особового складу – близько 576000 (+1310) осіб,

танків – 8356 (+12) од,

бойових броньованих машин – 16103 (+8) од,

артилерійських систем – 16010 (+74) од,

РСЗВ – 1129 (+2) од,

засоби ППО – 906 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),

крилаті ракети ‒ 2406 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,

спеціальна техніка – 2690 (+19)



Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу