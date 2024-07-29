Українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти за допомогою мін та FPV-дронів. Внаслідок цього, російські сили змушені були відступити.

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Як відбивали атаку росіян на Донеччині

На Донеччині Таврійська бригада десантників успішно розгромила російську наступальну бронегрупу. За повідомленням 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, окупанти атакували саме їхні позиції.

Як Таврійська бригада розбила бронегрупу росіян: дивіть відео

Російські війська виїхали на штурм трьома бойовими машинами піхоти з десантом під прикриттям одного танка. Втім, російський танк одразу підірвався на мінах, а одну з БМП з повним боєкомплектом уразив український оператор FPV-дрона. Влучання в боєкомплект спричинило детонацію, й машину розірвало на частини.

Інші дві бронемашини росіян зупинили та поспішили покинути поле бою. Після цього українські військові почали ліквідовувати окупантів з підбитих машин за допомогою ударних дронів.

Було ефектне полювання на окупантів, що встигли покинути палаючу техніку, від наших операторів ударних дронів,

– розповіли десантники.

Зауважимо, що російське командування вже тривалий час намагається захопити позиції 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в районі села Костянтинівка та Парасковіївка.

Попри постійні атаки, десантники продовжують утримувати свої позиції поблизу села Костянтинівка, яке майже повністю зруйноване внаслідок важких боїв.

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська недорахувалися 1310 окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнули 576 тисяч осіб.