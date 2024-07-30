За последние сутки произошло 149 боевых столкновений. Более трети из них – на Покровском направлении.
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Какова ситуация на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Запорожье
Захватчики атаковали возле Новоосиново: смотрите на карте
Враг активизировался возле Макеевки Луганской области: смотрите на карте
Напряженная обстановка возле Спирного: смотрите на карте
Ситуация в направлении Краматорска: смотрите на карте
Захватчики подкрадываются к Нью-Йорку и Торецку: смотрите на карте
Сложная ситуация возле Покровска: смотрите на карте
Какая обстановка на Кураховском направлении: смотрите на карте
Бои возле Водяного: смотрите на карте
Безуспешные атаки россиян в районе Малой Токмачки: смотрите на карте
Что происходит на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, задействует для ударов fpv-дроны.