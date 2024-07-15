Украинский президент подчеркнул, что главу украинской разведки просто неправильно поняли. Ведь, по его словам, подобная угроза есть всегда. Об этом он заявил во время пресс-конференции сегодня, 15 июля, пишет 24 Канал.

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Зеленский высказался об угрозе наступления россиян с севера

Недавно Кирилл Буданов, комментируя угрозу наступления оккупантов с севера, сказал, что катастрофы в таком случае не будет, однако игнорировать врага не получится. Глава ГУР МО тогда заверил, что хороших новостей в этом году будет немного. Украинский президент объяснил подобное заявление.

Я позвонил после этого заявления генералу Буданову. И он сказал, что немного не так его поняли. То есть мы понимаем, что наступления могут быть, мы с вами в войне,

– заявил Зеленский.

Как пояснил глава государства, "в Харьковской области проделана серьезная работа, чтобы сделать невозможным мощное наступление с севера". А сдерживание оккупантов на этом направлении, по его словам, "сделало невозможным наличие их сильной группировки с другой стороны".

К слову, ранее глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус рассказал, что российские ДРГ предпринимают постоянные попытки зайти на территорию области и устроить засады для поражения. В то же время, украинские военные научились противодействовать этому.